日韓雙芯女團NiziU演唱日本可口可樂年度活動形象曲〈Super Summer〉，目前正在當地播出。5日公開了形象影片，成員九人9人在海邊手持各自代表色的布嬉戲、奔跑，洋溢炎夏中活躍的青春氣息，〈Super Summer〉也在同日於串流平台上架。

兩周前她們在官方YouTube公開了「NiziU 2nd Single『Take a picture』 relay dance」接龍舞的影片，畫面設定為縱向，讓想要模仿的粉絲更容易閱聽。該曲的概念如同歌名「拍張照」，在接龍串舞的同時，展現層次分明的拍照構圖，動作設計俐落新穎，吸引不少粉絲模仿。

〈Take a picture〉是她們4月7日在日本發售雙主打新曲〈Take a picture / Poppin’ Shakin〉中的一首，視覺呈現出聚在美式餐廳中女孩們的熱情與活力。Tiktok也在同日公開另一曲由MAYA、AYAKA與NINA的「#PoppinShakin DanceChallenge」教學，輕快舞步讓Tiktok紛紛搶先模仿。