半島電視台(aljazeera)俄羅斯RIA通訊社援引阿富汗加尼總統(Ashraf Ghani)的一名顧問的話，阿富汗政府軍正在集合部隊，計劃在北部省份發動反攻收復失土。

國家安全顧問莫希布 (Hamdullah Mohib) 在接受 RIA通訊社的採訪表示，政府軍是沒預料到塔利班會當地發動攻勢，但他們也會絕對會反擊。

官員們說，塔利班在阿富汗北部以突襲的方式，佔領了幾個地區，被擊敗的阿富汗正規軍流散，其中幾百人翻過邊界逃往鄰國塔吉克。.

星期一，塔吉克國家安全委員會 Khovar證實此事，阿富汗政府軍與塔利班發生夜間戰鬥，之後1037 名阿富汗政府軍逃入這個前蘇聯國家，至少保住自己的命。

Khovar表示，考慮到睦鄰友好原則，和不干涉阿富汗內政的立場，阿富汗政府軍的准進入塔吉克領土。

該機構還說，塔利班已經完全控制了阿富汗東北部與塔吉克斯坦接壤的巴達赫尚省(Badakhshan)的6個地區。到目前為止，塔利班已奪得阿富汗所有 421 個地區中的三分之一。

對塔利班而言，奪得北方是重要的，因此那裡是 2001 年反恐戰爭開啟後，美軍與北方聯盟的傳統據點。

美國總統喬拜登已下令在今年 9 月 11 日之前，把所有美軍撤離阿富汗。這引發人們擔心，一旦美國和國際反恐部隊在離開後，阿富汗現有秩序將崩潰。