女星李佳穎自出道以來以甜美外貌、清新氣質受到大批粉絲喜愛，尤其凍齡的不老童顏完全看不出她已經38歲，不時在社群平台分享美照的她，今（5日）曬出一系列泳裝辣照，難得解放秀性感，犯規到釣出一排藍勾勾星友激動讚嘆。

李佳穎在IG分享好幾張泳衣照，其中一套是黑色連身泳衣，看起來雖是中規中矩的款式，可下半身的開高衩設計，讓她一轉身幾乎整個屁股蛋被看光，一雙美腿也被修飾得更修長，而另一套藍色泳衣，背後只有兩條肩帶交叉撐住，使得整片白皙美背一覽無遺，胸前更是大開深V，搭配一頭俏麗短髮，整個人可愛性感兼具，少女味十足。

李佳穎穿火辣泳衣，屁股蛋幾乎被看光。（圖／翻攝自IG）

李佳穎難得性感，釣出許多星友讚嘆。（圖／翻攝自IG）

李佳穎難得秀性感，立刻讓粉絲看了暴動直呼「還沒解封妳就解封了內」、「出道以來噴血的解封照」、「是在辣幾點的」、「可愛又性感，太正啦」、「這個太犯規了」。

不只粉絲激動，許多星友也被釣出留言，不只鬼鬼、熊熊大讚辣，峮峮、元元也直拱李佳穎出寫真，黃小柔還誇她是天使臉龐，魔鬼屁股，而和李佳穎傳過緋聞的KID，更是直接留言「請注意一下」，似乎有想宣示主權的意味，相當逗趣。