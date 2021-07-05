東京奧運開幕倒數18天，世界羽聯（BWF）今天（5日）公布最終獲得參賽資格的選手名單，中華隊由女單球后戴資穎、男單一哥周天成領軍，加上男單王子維、男雙王齊麟／李洋，共4組人馬、5人次前進東京。

在BWF公布的名單中，戴資穎和周天成都是以東奧資格排名第2收下門票，王子維是男單第10名，「麟洋配」則是男雙第6名，王子維透過臉書粉專表示：「努力了這麼久終於如願拿下奧運門票，達成自己的一個階段性目標！」

王子維並說，拿到東奧資格一路走來非常艱辛，2018年受傷之後，為了爭取奧運積分，與傷共存參加了一連串賽事，不敢有任合鬆懈，也怕傷勢更加嚴重，但拿到資格後一切都值得了，接下來就是把握最後兩周好好備戰，他並說：「特別感謝一路支持我的家人與球迷，我們東京奧運見。」

BWF指出，共有87名男性選手和86名女性選手，代表來自五大洲的50個奧運會員國參賽，以奧運資格排名第6搭上東奧列車的中國大陸好手諶龍，是上屆里約奧運男單金牌，他也是男單、女單、男雙、女雙及混雙5個項目唯一的衛冕者，其他包括印度辛度（Pusarla V. Sindhu）、丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）等前奧運獎牌好手也都再度參加，2008年北京奧運男雙金牌、印尼雙打名將塞提阿萬（Hendra Setiawan）挑戰暌違13年重返奧運頒獎台。