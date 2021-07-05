大陸晶圓代工龍頭中芯國際近期召開2021 年第一次臨時股東大會，決議給予給予2位聯合首席執行長梁孟松、趙海軍各40萬股中芯國際A股限制性股票，包括副董事長蔣尚義，都替中芯國際在先進製程研發取得材料與設備，以及成熟製程擴大產能貢獻努力，中芯國際也給予重金留住人才。不過，中芯國際近期公告，一名核心技術人員離職，引發外界熱議。

中芯國際受到此消息影響，H股股價周一(5日)盤中一度下跌超過2%，終場下跌0.50 港元或2.15%、收在22.75港元，股價也創1個多月以來收盤低點；A股方面，盤中一度下跌逾1.5%，午盤後收復跌勢，終場微漲0.24元人民幣或0.41%、收在58.37元人民幣。

中芯國際4日公告人事異動，宣布公司核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛博士離職，由於吳金剛今年5月底才獲得中芯國際930萬元人民幣(約4000萬元新台幣)價值的限制性股票，因此離職消息一出，引發業界關注。

中芯國際為創辦人張汝京在世大積體電路2000年遭到台積電併購後，率領百餘名的工程師前往大陸，並在同年於上海浦東開工，建設0.18微米製程的晶圓代工廠，同時也是大陸首座，並在隔年建設完成8吋晶圓生產基地，與此同時，吳金剛加入中芯國際，並從此在該公司任職20年，經歷助理總監、總監、資深總監等職位，並在2014年擔任技術研發副總裁，參與中芯國際FinFET架構開發與管理工作。

原為台積電前研發處長的梁孟松，則是在2017年10月加入中芯國際，短短300天協助其突破陷入多年研發困境的14奈米FinFET製程，讓該公司營運也逐漸有起色，並朝著N+1、N+2製程前進。

根據先前的中芯國際年報指出，N+1製程研發已經進入客戶導入階段，2020年底有機會量產N+1製程。中芯國際同年9月表示，該公司的第一代FinFET 14奈米製程已於2019年第四季度量產，第二代FinFET N+1製程已經進入客戶導入階段，可望於2020年底小批量試產；然而，中芯國際2020年底遭列美國實體清單制裁，生產先進製程的半導體生產設備遭禁止供貨，讓中芯國際面臨嚴峻挑戰。

至於最新公布的年報顯示，在10個項目當中，第二代FinFET技術已經進入風險量產，目標是實現批量生產；根據14奈米製程FinFET衍生技術平台開發，已經完成多個衍生應用平台開發，包括12奈米通用平台驗證，射頻技術平台等可靠性與安全性驗證等，目標是進議不升級效能，提高且滿組多種無線通訊應用需求、通過相關認證等。

至於吳金剛的工作項目，中芯國際表示已經完成交接，公司核心技術人員及研發團隊能支撐未來核心研發技術持續，中芯國際在2018、2019、2020年研發人員占公司總員工比重分別為11.86%、16.02%及13.5%，顯示已經建立完整的研發體系。