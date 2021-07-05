外媒引述知情人士透露，獲得騰訊支援的中國二手產品交易平台「轉轉」正在探索最快2020年展開首次公開上市（IPO）計畫。

外媒報導，轉轉為一家獲得騰訊支持、估值為30億美元的企業，正考慮在IPO之前展開融資活動，該公司正在評估私募股權和戰略投資者對此輪融資的興趣。轉轉預計籌集4億美元的資金，美國是該公司考慮上市的地點之一。知情人士也說，轉轉還在就融資活動展開討論，具體計畫仍有可能進行調整。

轉轉2015年由中國線上分類平台58同城創辦，此後通過三輪融資累計融資約8億美元。該公司2021年6月通過小米領投的新一輪融資籌集1億美元資金。

不過報導也指出，隨著中國官方對對互聯網平台進行嚴加安全審查，轉轉的赴美上市計畫是否可能成行還存在很大不確定性。中國國家網信辦4日才剛下令要求應用商店將互聯網叫車龍頭「滴滴出行」的App下架；隨後5日又針對剛赴美上市的滿幫及BOSS直聘祭出網路安全審查。