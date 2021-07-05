新北市板橋區今（5日）傍晚6時許，發生一輛公車起火意外！事發公車行經民生路時，疑後方引擎起火燃燒，司機緊急疏散車內10名乘客，消防人員獲報到場，立即將火勢熄滅，所幸無人傷亡。

警消今晚6點半接獲眾報案，一輛公車停在民生路上，後方起火燃燒，立即到場將火勢熄滅。初步調查，該車引擎不明原因起火燃燒，所幸現場無任何人員傷亡。因該車起火時佔用一線道，一度造成交通阻塞，但不久就恢復通車。