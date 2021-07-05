嚇破膽！板橋公車引擎起火 緊急疏散10乘客 22:062021/07/05 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋一輛公車今傍晚突引擎起火，所幸警消及時撲滅火勢，無人傷亡。（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區今（5日）傍晚6時許，發生一輛公車起火意外！事發公車行經民生路時，疑後方引擎起火燃燒，司機緊急疏散車內10名乘客，消防人員獲報到場，立即將火勢熄滅，所幸無人傷亡。 警消今晚6點半接獲眾報案，一輛公車停在民生路上，後方起火燃燒，立即到場將火勢熄滅。初步調查，該車引擎不明原因起火燃燒，所幸現場無任何人員傷亡。因該車起火時佔用一線道，一度造成交通阻塞，但不久就恢復通車。 嘉義民宅傳火警 疑失智老父點火 3人緊急逃生 民代爭取813路公車延伸鐵砧山 最快8月上路 #起火燃燒 #公車 #緊急疏散 #輛公車 #後方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被疫情嚇到了！屏東莫德納疫苗注射首日大排長龍 11:512021/07/02 生活 信義區新光三越A11「專櫃確診」 今緊急休館大消毒 04:162021/07/05 生活 桃園綠捷工程慘遭祝融 捷運局：水公司發電機起火 非施工釀災 19:072021/07/03 社會 台資明諦化學泰國工廠爆炸21人傷 疏散周邊5公里民眾 15:222021/07/05 國際 彰化喬友惡火奪4命 防疫旅館業者100萬元交保 23:222021/07/02 社會 彰化喬友惡火4死 旅館負責人喊冤：消防說房內較安全 13:382021/07/03 社會 邱澤當鍾欣凌乖孫教防疫 04:102021/07/05 娛樂新聞 26人三峽街頭大亂鬥 「戶外群聚」最高恐遭罰780萬 10:292021/07/04 社會 鄭文燦：桃疫苗覆蓋率逾12％ 遠超過全國平均 11:282021/07/05 生活 70歲以上長者明日預約疫苗 侯友宜：多元服務一定打得到 15:292021/07/05 生活 旅館老闆訊後交保 檢不排除人為縱火 04:102021/07/03 焦點要聞 社會熱門新聞 三總醫林俊杰詐領勞保費1900萬 遭判休職1年提再審被駁回 - 社會 勸導住戶別群聚 豪宅社區總幹事慘遭連呼11巴掌腦震盪 - 社會 女廚工陳屍高雄85大樓日租套房 檢測結果出爐 - 社會 人妻聽尪的話乖乖獨守眼鏡蛇30分鐘 網：我會先把尪打死 - 社會 大媽揪小鮮肉「5萬弄到懷孕」當紓困 女開價：我男友20萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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