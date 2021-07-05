美女插畫家「泥泥學姐」身兼YouTuber，在網路上有一定人氣，她不僅擁有精湛的繪畫技術，同時有傲人F罩杯火辣身材，累積了超過175萬粉絲追蹤，每次曬出辣照都掀起網友熱議，日前她分享一張搭電梯側身自拍的照片，傲人上圍隨時都要掉出，再度讓老司機們都暴動。

泥泥學姊時常放送福利照給粉絲，日前她戴著黑色口罩出門去取貨，簡單穿著緊身細肩帶背心，「防疫期間都用這個宅姿態在家，每天的活動就是下樓拿外送然後上樓」，透露自己時常以這種樣子出門，「背心、短褲、眼鏡、真的很輕鬆！但每天都沒化妝就快沒照片發了」。

只見泥泥學姊搭電梯時對著鏡子側身自拍，傲人上圍的曲線頓時一覽無遺，上衣完全支撐不住，感覺呼之欲出，養眼貼文一出，立刻獲得將近5萬人按讚，網友們紛紛直呼，「這張看起來超級無敵苗條」、「想當鄰居」、「發這種裝扮照片也是喜歡的！」、「這樣也很美喔」。

事實上，泥泥學姊過去因一張在捷運上打嗑睡的巨乳側拍照爆紅，IG粉絲迅速增加，她也毫不吝嗇曬出辣照，讓粉絲們一飽眼福，還出了寫真書，除此之外，才華洋溢的她也常會在社群平台分享自己的插畫作品，可以說是內外兼具，在她的用心經營下，人氣也越來越高。