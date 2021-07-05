莫德納疫苗開打後，長者接種意願明顯增加，但AZ疫苗仍有庫存，衛福部長陳時中今天表示，AZ疫苗有剩餘就沒道理放著等，將擴大接種對象，規劃開放給青壯年族群施打。

陳時中今在記者會表示，250萬劑莫德納疫苗接種後，可涵蓋很大一部分的65歲以上族群與第一線風險人員，接下來就希望盡快開放青壯年接種。至於部分長者不願意打AZ疫苗，是否可開放青壯年接種？陳時中回應，下一波將進行意願調查，若疫苗真的沒人打，就會往下開放，「沒道理放在那裡等。」

指揮中心發言人莊人祥則補充，目前中央庫存的AZ疫苗有6萬劑，供第二劑疫苗做使用，地方也有11萬劑未施打。陳時中今天也證實政府採購AZ疫苗將於近日抵台，但並未提及數量是58萬劑還是62萬劑。

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