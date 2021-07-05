7月2日環南市場記者會，衛福部長陳時中抵達後，由林昶佐陪同進入記者會現場。(圖 翻攝自中時新聞網直播影片)

立委林昶佐日前在記者會中痛批台北市長柯文哲篩檢太慢，遭到環南市場自治會會長林勝東反嗆洗臉。有網友找出記者會開始前的照片，指衛福部長陳時中到場前，柯文哲、農委會主委陳吉仲等人已開始和自治會展開討論情況，但林昶佐反而是忙著去迎接陳時中，直言林昶佐「被噴爆剛好」，並也明白為何林勝東會那麼憤怒。

有一名網友在PTT上PO出2張記者會開始的新聞影片截圖，在第一張圖中，柯文哲與陳吉仲等人聚在一起，正在與環南市場自治會討論現在的情況，但唯獨不見林昶佐，該網友也指出，「在衛福部長還沒到前，柯P、衛生局長、農委會主委，都已經在跟自治會討論了，你林大立委在哪？」

之後，有記者告知大家，陳時中乘車抵達，林昶佐則出現在車旁迎接陳時中，針對這個畫面，該網友直言，「你不去問會長有什麼要幫忙的？至少現場演一下，你還穿得白襯衫，趴哩趴哩，然後就是在批評！沒有建設性的意見！你被噴爆真的剛好！你看誰現在要救你？」

有些網友看到照片後直言，「難怪會長暴怒」、「難怪會長那麼不爽，拉長前因後果真噁」、「業餘的至少聽會長說說了解一下地方不行嗎？」

其他網友看到後則表示，「還在車旁迎接，噁心」、「好慘，被酸兩天了，還停不下來」、「在車旁邊哈腰也可以喔」、「官場現形記」、「一個立委，當部長的細漢仔」。