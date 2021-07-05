家住台南市麻豆區的89歲老婦，6月16日施打AZ疫苗後，6月22日突然因中風被送醫治療，直到7月5日上午死亡。由於該名老婦並無慢性病史，加上發病時間距離接種疫苗已有6天，死因是否與施打疫苗有直接關係？目前仍待查。不過，台南市政府衛生局已依規定通報，將交由中央流行疫情指揮中心判定。

市府衛生局表示，今日台南市再度「嘉玲」（＋0），自7月1日獲中央撥配莫德納疫苗後，直到昨天為止已接種2萬4541人，85歲以上全人口施打比率達55.8％、75至84歲施打比率為41.7％。今日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者接種疫苗，8日（星期四）起年齡下修開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者施打。

台南市85歲以上全人口施打疫苗的比率達55.8％，75至84歲施打比率則為41.7％。（本報資料照片）

市長黃偉哲呼籲市民，輪到可以打疫苗就趕快打，如果一直挑疫苗，可能就一直錯過可以打的時機，要排到更後面，也影響疫苗覆蓋率進度；同時，疫苗也會陸續抵達台南，大家不用擔心打不到。

黃偉哲還說，先前安南家庭群聚的部分，目前還未滿14天觀察期，還是不能掉以輕心，每天看到案例起起落落，其實都是每一個確診者的不幸，希望外地往返的朋友們能自主居家快篩，各衛生所也提供快篩服務，請國人務必確保自己以及親友的平安。

市府衛生局長許以霖也指出，今天還有一批中央撥配的2萬9400劑莫德納疫苗送抵台南，近日發現長者偏好到衛生所排隊接種，但他還是鼓勵大家就近到各診所施打，以分散人流減少排隊機會。

許以霖強調，本周起還會增加診所疫苗配給量，目前全市疫苗施打地點共有37家衛生所、192家合約醫療院所、13家專責醫院，市民可透過醫院的網路掛號系統或電話掛號預約施打，部分行政區還增設施打站在活動中心及學校，方便民眾就近施打，提高疫苗覆蓋率。

許以霖認為，AZ疫苗是腺病毒載體疫苗，1瓶10劑，接種後間隔10到12周施打第2劑，嚴重不良反應為血栓合併血小板低下症，接種須知顏色是紫色。至於莫德納疫苗是mRNA疫苗，1瓶14劑，接種後間隔28天施打第2劑，嚴重不良反應為心肌炎，接種須知顏色是紅色。這2種疫苗常見的不良反應類似，如頭痛、噁心、肌肉痛、發燒等。