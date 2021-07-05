孩子們對醫護人員的祝福及鼓勵心聲，製作成大卡片一併附上，讓醫護人員享受的不只美食，更加上了心靈的鼓勵與祝福。（梨子咖啡館提供／盧金足台中傳真）

台中市一群愛心人士自動自發的發起「捐便當送愛心」的活動，由梨子咖啡館製作便當和伴手禮，希望盡棉薄之力，以實際行動力挺醫護人員。（梨子咖啡館提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊經濟與民生，也改變生活型態，但民眾互助的初心不變，為了保護民眾健康，站在第一線的醫護人員，身處染疫風險仍堅守崗位，台中市很多熱心企業、東大附中家長會長、個人為表達感謝心意，由梨子咖啡館製作超過2000份飯包或伴手禮分送各大醫院，並附上祝福的感恩小卡，這場生命教育啟示人們，向醫護人員說聲「感謝有您！」

疫情未降溫，在第一線醫護人員，也是最接近危險的群組；有鑑於此，由台中市一群愛心人士自動自發的發起「捐便當送愛心」的活動希望盡棉薄之力，以實際行動力挺醫護人員。

梨子咖啡館男主人蔣敬三分享，最早發起這項活動的是東大附中家長會會長涂蔚及熱心的劉美華，委請梨子咖啡館製作一批便當，送至醫院給辛苦的醫護人員享用。

這項義舉感動蔣敬三，他開始邀請自己的一群好友響應；長利奈米生技紀董事長、世模科技錢董事長、茉莉亞婚紗林董事長及逢甲大學EMBA的同學、台中西北扶輪社社友等，都紛紛解囊捐款送飯包。

梨子咖啡館有感於大家的義舉，除了邀約好朋友參加外，更努力做出色香味俱全的餐點，並隨著每一個飯包附上梨子精心準備的飲料，給醫護人員有更完整的用餐旅程。

當中最讓感動的，是東大附中家長會長涂蔚，不但個人的投入，還號召東大附中的家長帶著孩子們一起參與，透過愛的影響力，募集超過1000個飯包及飲品。

同時，也將孩子們對醫護人員的祝福及鼓勵心聲，製作成大卡片一併附上，讓醫護人員享受的不只美食，更加上了心靈的鼓勵與祝福。

「從一個人的小愛，帶動孩子共同付出」，蔣敬三表示，相信這對孩子的成長歷程中，學習對到社會付出愛與關懷，對孩子們的人生的生命教育做最好的示範，全民一起站出來捍衛自己的生命，大家共度抗疫難關，透過疫情，「愛」讓台灣變得更美麗。