北市民政局5日晚間公布，失聯個案「李泰穎」是依《傳染病防治法》第58條規定受居家檢疫人員，但入境所填列的手機號碼為大陸手機門號、檢疫地址填寫同一大飯店，經市府3次以上聯繫，並透過警政系統協尋未果。但晚間21時許，中山警方已經尋獲李姓男子，警方根據傳染病防治法緊急將他戒護強制送往隔離所進行檢疫。

「李泰穎」，於4日從香港入境，入境填寫的手機號碼為中國大陸手機門號，檢疫地址填寫同一大飯店，北市府從4日晚上7時聯絡到5日7時，找了超過24小時，且3次聯絡不到「李泰穎」，因此啟動警政協尋，所幸稍早順利找到人。

晚間21時許，中山警方已經尋獲李姓男子，由於他入境填寫聯絡手機不實，且未依規定主動回報健康狀況並失聯，警方根據傳染病防治法緊急將他戒護強制送往隔離所進行檢疫。

民政局呼籲，民眾應依居家檢疫通知書規定，誠實填寫並配合居家檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙、填寫不實或違反上述居家檢疫規定者，將依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條科處罰鍰。

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