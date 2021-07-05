2021溫布頓草地網球錦標賽，台灣好手謝淑薇今晚和比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）於女雙16強戰出擊，展現大會第3種子的氣勢，7比5、6比3直落二擊退美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／佩古拉（Jessica Pegula），收下8強席次，也是兩人合作以來第一場四大賽女雙8強。

稍早詹詠然／詹皓晴在女雙16強賽率先過關，接棒登場的謝淑薇和梅騰絲，開賽就率先破發，雖然該盤尾聲也被對手回破、追平局數，但台比聯軍隨即回穩，盤末再度破發，率先收下一盤；第二盤前段雙方互保，中段謝淑薇這組連保帶破一口氣搶下4局聽牌，雖然第8局又一次發球局不保，但台比聯軍下一局再回破、鎖定勝利。

8強是謝淑薇今年和梅騰絲搭擋以來次佳成績，接下來將與塞爾維亞柯露妮琪（Aleksandra Krunic）／絲托雅諾維琪（Nina Stojanovic）角逐本屆溫網女雙準決賽，柯露妮琪／絲托雅諾維琪今年5月曾在貝爾格勒紅土網球賽攜手奪冠、來到溫網也收穫2勝1退賽，今年賽季尚未吞過敗仗。