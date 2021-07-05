習近平與馬克洪、梅克爾視訊峰會 中歐優化快捷通道 22:502021/07/05 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平與馬克洪、梅克爾視訊峰會 中歐優化快捷通道 。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家主席習近平今（5）日晚間在北京與法國總統馬克洪、德國總理梅克爾舉行視訊峰會。據《人民日報》報導，習近平指出，在新冠肺炎疫情防控情況下，中方願同法方、德方等歐洲國家一道，不斷優化人員往來快捷通道。 梅克爾表示，德方支援儘快召開第二十三次歐盟—中國領導人會晤，希望歐中投資協定儘快得到批准。 馬克洪表示，過去幾十年來，中國發展取得巨大成就，法方致力於以務實的態度繼續推進對華合作，支持達成歐中投資協定，加強人文交流，歡迎中國企業投資法國。 統一對華策略 立陶宛倡設中歐峰會 旺報社評》民心向背決定體制優劣 #法方 #德方 #馬克洪 #梅克爾 #視訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國戰會論壇》台港澳選邊站 兩岸四地關係難回天（陳金芳） 16:502021/07/04 海納百川 彰監推LINE視訊接見服務 一周超過百人行動傳情 12:052021/07/04 寶島 保母購物14分返家驚見3月大女嬰沒呼吸 因這項理由判無罪 09:022021/07/05 社會 防範熱帶低壓進逼 經濟部召開視訊會議超前應變 10:312021/07/05 財經 暗中抗衡中國 日助太平洋島國基建 04:102021/07/05 話題觀察 鴻海台積電採購疫苗 最快1周內簽約 04:102021/07/05 焦點要聞 洗澡與男友視訊遭偷錄 分手後出浴影片遭PO網她崩潰了 11:112021/07/05 社會 外媒：習近平傳本周或與德法領袖視訊通話 16:122021/07/05 財經 大國博弈 傳德法領袖將與習近平視訊會議 12:582021/07/05 國際 第三屆金舶獎揭曉 30強助攻台灣品牌邁向國際 14:542021/07/05 財經 工研院院慶 經濟部長肯定工研院以科技防疫守護產業 14:102021/07/05 財經 兩岸熱門新聞 中法德元首5日舉行視訊峰會 習近平盼中歐擴大合作 - 兩岸 滴滴喊冤：赴美IPO前對公司遭網路安全審查毫無所悉 - 兩岸 華為超級電腦刷新世界紀錄 再獲2項運算冠軍 - 兩岸 傳永齡、台積電與復星簽BNT洽購文件 大陸國台辦回應了 - 兩岸 - 旺報 軍事無法解決台灣問題 美專家：中美應強調和平與一中原則 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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