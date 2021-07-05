大陸國家主席習近平今（5）日晚間在北京與法國總統馬克洪、德國總理梅克爾舉行視訊峰會。據《人民日報》報導，習近平指出，在新冠肺炎疫情防控情況下，中方願同法方、德方等歐洲國家一道，不斷優化人員往來快捷通道。

梅克爾表示，德方支援儘快召開第二十三次歐盟—中國領導人會晤，希望歐中投資協定儘快得到批准。

馬克洪表示，過去幾十年來，中國發展取得巨大成就，法方致力於以務實的態度繼續推進對華合作，支持達成歐中投資協定，加強人文交流，歡迎中國企業投資法國。