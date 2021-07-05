屏東縣6月底自來水普及率只達61.5％，躍居全台各縣市之末，為提供屏東地區自來水用戶更便捷的用水服務，台灣自來水公司（簡稱台水）5日在屏東市成立屏東區管理處，首任處長由台水工務處長徐俊雄接任。台水表示，今年、明年計畫編列10多億元的經費，進行屏東縣自來水管線延管、淨水廠，及深水井等多項工程，以期進一步提升屏東縣自來水普及率。

台水今年為擴大屏東縣的用水服務，精進服務品質，已向台電租用屏東市青島街營運場址，作為屏東區管理處臨時辦公廳。屏東區管理處轄管五個營運所，及一個給水廠，分別為屏東所、高樹所、東港所、潮州所、恆春所，及牡丹給水廠。

台水透露，今年、明年還計畫編列10多億元的經費，進行屏東縣自來水管線延管、淨水廠，及深水井等多項工程，以期進一步提升屏東縣自來水的普及率。

綜觀屏東縣日益發展，未來自來水用戶數，將持續大幅增加，台水為提供屏東地區自來水用戶，更便捷的用水服務，在屏東縣長潘孟安及多位立委極力促成下，5日在屏東市成立屏東區管理處，期盼能提供給在地人更熱忱的服務。 屏東縣因地下水豐沛，不少地區抽取地下水，取代自來水，加上當地丘陵地偏多，及山地住家戶數不多，均降低民眾接管自來水的意願。為推動屏東縣自來水供水普及率提升，台水2017年～2020年，總計投入36億元，辦理淨水場，及無自來水延管工程，以利民眾住家接管使用自來水。

台水第七區管理處長武經文指出，經多年的努力，去年底屏東地區供水普及率，已由2017年初的49.39％，再提升至60.55％，新增供水戶數超過3萬戶，截至今年6月底的供水普及率，更提升至約61.5％，未來仍將全力以赴持續推動，為屏東鄉親提供「量足、質優、服務好」的自來水。

以去年6月底為例，台灣各縣市自來水供水普及率（不含台北市）達93.49％，包括五都的新北市97.27％、桃園市95.72％、台中市96.1％、台南市99.08％，及高雄市96.25％；至於台灣省去年6月底自來水供水普及率的最後二名縣市，分別為南投縣的80.87％，及屏東縣55.94％。