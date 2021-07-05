藝人陳妍希和陳曉婚後育有一子「小星星」，夫妻倆低調鮮少秀恩愛，之前還被傳過烏龍婚變，而今（5日）陳曉迎來34歲生日，陳妍希第一時間就送上祝福，同時還流出人妻視角床照，閃度破表。

陳妍希和陳曉結婚5年，每年到了對方生日，彼此都不忘獻上祝福，而5日是陳曉34歲生日，陳妍希凌晨0點時就準時發文祝賀，甜蜜寫下：「老公，生日快樂！願你天天都有懶覺睡。」並曬出一張老公趴床熟睡的照片，特別的是，兒子小星星的腳同時亂入，直接整個小腳丫放在爸爸臉上，陳曉卻還渾然不知，畫面溫馨有愛又十分逗趣，讓眾人看了不禁會心一笑。

陳妍希出賣陳曉床照，兒子小腳丫亂入搶鏡太萌。（圖／翻攝自微博）

陳妍希Po文後，陳曉也於底下回應：「謝謝老婆，這是最高的願望了，希望能實現」，難得見到夫妻倆放閃互動，許多粉絲跟著留言祝賀「生日快樂，要一直幸福下去啊」、「星星的小腳丫太可愛了」、「我記得今天還是結婚紀念日來的」、「打破別人的謠言，多甜吶這」、「太甜了，要長長久久」。

事實上，陳妍希和陳曉這對姐弟戀修成正果後，對家庭生活相當低調，卻屢此被網友唱衰婚變、離婚，兩人對於酸言酸語幾乎都採不回應態度，而之前陳妍希再被問到相關話題，她就高EQ回應，婚姻是她和陳曉之間的事，「只要我們2個好好的，不用理會其他事情」。