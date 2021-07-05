AZ疫苗是新冠疫苗中，全球施打比例最多的，然而它的低機率血栓後遺症，卻嚴重影響施打意願，對此研究團隊一直試著補救，一項新研究表明，對接受AZ疫苗的患者進行「早期凝血塊檢測」後，可以及早治療而避免。

每日科學(Scitech Daily)報導，這是由 愛爾蘭皇家外科醫學院(RCSI)與聖詹姆斯醫院國家凝血中心( National Coagulation Centre)的研究團隊進行的研究，他們已把論文發表在英國血液學雜誌( British Journal of Haematology)。

AZ疫苗引發的血栓，是血小板減少的異常凝血塊，機率非常罕見，但確實存在。研究人員找到4名因疫苗引起的凝血併發症患者，此症狀被稱為「疫苗誘導型血栓性血小板減少症」(縮寫VITT)。他們發現患者具有潛在性的肝素誘導的血小板減少症(HIT)，這是一種自身免疫型疾病，可以由驗血來判斷，因此在就診時，可用抗過敏藥物來治療。

愛爾蘭血管生物學中心研究員米歇爾‧拉維博士(Michelle Lavin)說：「其實，因為疫苗造成的血栓風險，仍遠低於受新冠病毒感染造成的健康傷害，但臨床醫生必須警惕疫苗接種患者的症狀，發覺有血栓前期徵兆時，趕緊投藥治療。

「我們的研究表明，隨著我們對VITT的持續理解，可以通過早期測試和治療，來改善患者的血栓風險。」