藝人熊熊（卓毓彤）積極經營網路社群平台，擁有個人Youtube頻道分享穿搭、美食、運動等等不同類型的主題，最近和張承中（阿中）一起開立娛樂經紀公司，並擔任監察人。今（5日）熊熊在社群裡，分享最近的生活狀態，在家裡躺在床上自拍一張照片，引起網友們直呼：「哇！小鹿亂撞！」

熊熊今（5日）在Instagram分享居家生活，她躺在床上，拿起手機對著鏡頭自拍，身上穿著白色的內衣，曬出豐滿的美胸，表情相當有自信，甜美容貌的外型，相當受到大家的歡迎。熊熊表示：「在家運動還是要好好打扮，儀式感很重要，不能老是在床上發懶，我家已經變居家健身房，客廳就快要擺不下，各樣的健身器材了！」

熊熊最近在家裡健身，來保持身體健康。（圖/熊熊 臉書）

照片中可以看到熊熊的居家空間，像是變成一間小型的健身房，看到許多的健身器材，如跑步機、健腹機、踏步機，還有按摩椅，並透露在這段防疫期間，買了太多運動器材，女孩們一起甩開肉肉。

熊熊最近很想染新的髪色。（圖/熊熊 臉書）

熊熊近（3日）在社群表示：「頭髮染成灰紫色，剛染完真的好好看！但因疫情還是盡量減少出門，所以只能懷念。」並和粉絲朋友們分享，如果跟我一樣喜愛特殊色的人，建議可以選擇染粉紅色，紫色也很美，但髮色褪色得很快。

★《中時新聞網》提醒您

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。