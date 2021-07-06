投資人今年持續押注主題式ETF（股票指數型基金），帶動綠能與雲端運算等ETF市場迅速成長。據投資研究機構晨星（Morningstar）資料顯示，今年上半年主題式ETF資金淨流入約388億美元，遠高於去年同期的78億美元。

主題式ETF如今多達191檔，資產規模升至1642億美元，相較之下，五年前僅有55檔、規模約112億美元。而這顯示出，投資人從偏愛個股轉向主題式ETF以分散投資。

專家看好五大主題式ETF報酬可望持續強勁，包括雲端運算、大麻、基建、綠能科技，以及人工智慧與機器人。