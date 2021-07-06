美國「華爾街日報」披露，包括臉書、谷歌及推特等美國科技業巨擘私下發函提醒香港政府，若當局按計畫進行資料保護法修訂，他們可能停止在港提供服務。

報導表示，這項修法可能會讓科技公司因網路上的惡意分享個人資訊，而負有法律責任。

這些科技業巨擘和同業組成的產業團體致函香港政府表示，他們憂心香港打算修法解決「肉搜起底」，恐讓他們的員工因用戶的網路貼文，而面臨遭到犯罪調查或起訴的風險。

肉搜起底指的是未經允許，逕自在網路上公布他人個資，像是真實姓名、住家地址或工作地點。

對於路透社尋求評論的要求，臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Alphabet Inc旗下谷歌（Google）沒有立即回應。

報導指出，香港政制及內地事務局5月提出「個人資料（私隱）條例」修訂案，以打擊「起底」行為。這類行為在2019年香港反送中示威運動期間盛行。

根據報導，這封日期為6月25日的信函，由設於新加坡的亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition）發出。這個聯盟由臉書、谷歌和推特等網路平台業者和主要科技公司組成。

華爾街日報報導，信中表示：「科技企業要避免遭受這些懲罰的唯一途徑，就是不要在香港進行投資和提供服務。」