前國安會秘書長邱義仁4日接受前總統陳水扁訪問，談及「台灣獨立」議題，邱義仁直言，黨的目標理想要保留，但要「宣布獨立必須考慮國際形勢，此時並不適當」。前立委沈富雄表示，他們應該套招套好了，並指自己在擔任立委時提到這件事被大家罵死，他更直言，邱義仁講了這段話，讓民進黨起碼有一半的立委以後會很難選舉，沈富雄還說，這些話最應該由蔡英文總統來講。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，看到這件事感慨萬千，並指陳水扁和邱義仁是老部屬和老長官，他們一定套招套好了，一定說請來邱義仁問這個，大概會回答什麼，他們倆個其實是有默契的，邱義仁講這話很好，「我一向都是這麼講的，但我跟他們不一樣的是，一個不當總統，一個不當國安首長，不在其位，講的輕鬆，我在其位講這個被人家罵死了，被人家趕下台了」。

沈富雄坦言，自己還不像綠委高嘉瑜這樣令基層討厭，「跟高嘉瑜不一樣，我講的是重大的事情，類似這個，我是在其位的時候講的，你看我多討人厭」但現在問題是，邱義仁講這是對的，「但為什麼辜老先生沒開罵、王定宇委員沒開罵，他講了這一套以後，讓民進黨裡的國會議員，起碼有一半，這次很難選，因為下次做競選語言時，人家會問你是說真的還假的？你說這是希望、願望、理想，但是不能做的」。

沈富雄認為，邱義仁可以講，起碼要先講說，「我當時明知是這樣，但我說的是所謂的、相反的，因為我在位時一定要這樣講，要不然我說不下去，我表示道歉，或者你也可以講，當時跟現在不一樣，怎麼會不一樣呢？還是一樣」。

沈富雄更說，邱義仁的這段話誰最應該講？「蔡英文總統，我覺得蔡英文講跟邱義仁一樣的話，那了不起，民進黨政權會因為這樣而下來嗎？不會哦」，並對主持人趙少康說，「恐怕你就沒有希望了」。