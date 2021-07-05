國內今（5）日新增28例本土病例，再創三級警戒以來新低，近日本土疫情有趨緩跡象，7月12日能否如期解封備受關注。陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰表示，沒辦法如期解封的縣市，不代表防疫做得比較差，並警告歐美許多國家解封後又出現反彈高峰，強調解封「不拚快要拚穩」！

根據中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增28例本土病例，其中台北市15例、新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例，已有許多縣市都是「+0」，而且台北市也沒有如之前預期的因市場群聚而大爆發。

今增28例本土＋1死 712解封有望？ 指揮中心最新說明｜2021.07.05

由於指揮官陳時中表示，這段時間不管從研判日、發病日或採檢日來看，整體個案數都持續往下，今天的確診病例數也是這波疫情中相對比較少的，外界預期7月12日解封機率高，蘇一峰今天則在臉書指出，雖然全國拚7/12解封，不過若有無法如期解封的縣市，並不代表防疫做得比較差。

蘇一峰強調，每個縣市疫情的嚴重程度不同，因此不能用同一個標準來比較，他也提醒，歐美許多國家在解封之後，常會出現一波疫情的反彈高峰，因此他警告，解封不拚快要拚穩！

貼文一出引起眾人認同，網友紛紛留言回應「怕的就是一解封就無法控制的情況發生！」、「認同，一個暑假不解封，可以換來下一個寒假、下一個暑假」、「真的！不要急一時…穩了再說也不遲」、「漸進式微解封，避免瞬間潰堤」。