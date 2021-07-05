台中一名15歲少女，與曾姓前男友交往時，被對方拍攝多張裸照與私密照，分手後擔心這些照片外流，報警處理，不料警方卻在曾男的電腦裡，意外發現大量女子的裸露胸部與下體照片，但曾男辯稱，他是以5000元的代價，在臉書徵求模特兒專拍「唯美照」，警方循線找到其中10名女子求證，證實曾男所言不假，惟因其中1名女子是未成年少女，北檢仍將他依拍攝少女猥褻照片罪起訴。

「ETtoday新聞雲」報導，據警方調查，曾男自2019年起，常在臉書上po出年輕女子cosplay與清涼照，同時藉此招募更多年輕女子拍攝「唯美照」，曾男一名15歲前女友，因為也是他掌鏡的其中一名女主角，分手後擔心裸露照外洩，因而向台北市刑大報案。

檢警獲報，2021年4月間對曾男展開搜索，赫然發現，曾男電腦中竟有多達數十名年輕女性的裸露照，檢警循線找到其中10多名女子求證，結果全都證稱拿了曾男的錢，自願被拍攝。

雖然這些女子與曾男是付錢交易，但檢警發現，其中1組照片是穿著校服打扮，由於當事人證稱拍攝時只有15歲，加上曾男拍攝時已知少女還是學生，檢察官遂依拍攝少女猥褻行為照片將曾男起訴。

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