立委林昶佐2日嗆台北市長柯文哲「講廢話」，遭環南市場自治會長林勝東「反殺」，怒飆「從沒關心過環南，枉費我挺你，騙肖、作秀、捧中央LP」等連環金句。但林勝東5日受訪態度大轉變，直言「林昶佐知錯能改，善莫大焉，我還是會支持他！」並表示幹嘛去罷免林昶佐？罷免門檻應提高。

林勝東5日中午接受本報記者訪問時，態度與2日大不同，情緒平靜、相當緩和，他表示，林昶佐跟他還是好朋友，人家其實也是做得不錯，知錯能改、善莫大焉，有人時總會犯錯，但孰能無過？若林昶佐對中正、萬華區還是繼續爭取建設、繼續努力做事的話，「我還是會支持他！」

針對金句百出、一戰成名後，有一群萬華年輕人在臉書上發起「罷免林昶佐」的「清林散昶」罷免連署行動，林勝東則說「幹嘛去罷免林昶佐？這時候要認真做好防疫，不要再政治操作，相信人在做、天在看。」

林勝東還說，現在罷免太多，不應該隨便罷免，林昶佐其實還是做得不錯，現在罷免門檻太低，太容易達成連署，不該這樣，「應該要調高一點」。

對於「嗆昶」後，林勝東也遭大批綠營側翼網友起底出身，採取網路圍剿，親綠名嘴溫朗東更說林勝東是「柯文哲鬆開鍊的狗」，林勝東則說，沒關係，他們要去政治炒作就去吵，他不在乎，他只在意盡快將防疫做好，大家和平相處、攜手防疫。