大陸國家主席習近平5日晚在北京同法國總統馬克洪、德國總理梅克爾舉行視訊峰會。習近平指出，希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球性挑戰發揮重要作用，並呼籲維護真正的多邊主義；馬克洪與梅克爾則稱，支持達成歐中投資協定，希望協定盡快得到批准。

大陸新華社報導，習近平指出，當前，全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復蘇前景不明。世界比以往任何時候都更需要相互尊重、精誠合作，而不是猜忌對立、零和博弈。希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球性挑戰發揮重要作用。

習近平稱，堅持正確相互認知。中歐本著相互尊重、求同存異原則開展合作，雙方全面戰略夥伴關係彙聚了彼此之間最大公約數。我們要秉持這一精神，正確看待相互差異，理性處理彼此分歧，牢牢把穩中歐關係前進航向。

習近平說，擴大互利共贏合作。中方願同歐方儘早舉行第二十三次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數字、氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保，為雙方百姓日常生活帶來更多實惠。在新冠肺炎疫情防控情況下，不斷優化人員往來快捷通道。中國擴大開放的步伐堅定不移，希望歐方按照市場原則為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

習近平還強調，維護真正的多邊主義。要維護以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，國際上的事需要大家心平氣和商量著辦。中方願同歐方一道，確保昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方會議均取得積極成果，並共同引導世界貿易組織改革朝正確方向發展，相互支持辦好北京冬奧會和巴黎夏季奧運會。

習近平也說，堅持構建總體穩定、均衡發展的大國關係。中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人。中方提出共建「一帶一路」倡議是要創造更多共同發展的機遇。中方願同各方加強對話合作，同時堅決捍衛自身主權、安全、發展利益。希望歐方在國際事務中發揮更多積極作用，真正體現戰略自主，共同維護好世界和平穩定和發展繁榮。

馬克洪表示，過去幾十年來，中國發展取得巨大成就，法方致力於以務實的態度繼續推進對華合作，支持達成歐中投資協定，加強人文交流，歡迎中國企業投資法國。

梅克爾表示，歐中關係非常重要，雙方共識很多，可以合作的領域很多，應該相互尊重，通過加強對話減少分歧。德方支援儘快召開第二十三次歐盟－中國領導人會晤，希望歐中投資協定儘快得到批准。