精彩絕倫的2020歐國盃7/7(三)及7/8(四)即將進入緊張刺激的4強賽，2支勝出的隊伍將於7/12(一)爭奪本屆冠軍，這最後壓軸、全球矚目的一戰，2隊總得分會是大分還是小分，大家可以買張運彩猜一猜。

歐國盃冠軍戰「大小分」投注眉角看這裡

運彩足球「大小」玩法，消費者可以預測一場比賽在法定比賽時間完成時，2隊的總得分大於或小於台灣運彩所訂定的總分值(1.5、2.5或3.5)，比賽開始前可以買，若有提供場中投注，比賽開始後還可以繼續買。

足球法定比賽時間。(台灣運彩提供)

足球大小玩法(台灣運彩提供)

這次歐國盃冠軍戰在台灣時間7/12(一)的03:00舉行，也是運彩在歐國盃期間24小時不打烊的最後1天，台灣運彩除了提供「單場」投注外，也會提供「場中投注」(Live Betting )，喜歡足球的朋友們千萬別錯過，也可以買張運彩享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣，運彩有很多玩法，可以買哪一隊「勝」，也可以就比賽結果買「大」分或買「小」分。統計前15屆歐國盃冠軍戰在法定比賽時間完成時的比賽結果，就有高達10次比2.5分「小」，只有5次比2.5分「大」，之所以會有這樣懸殊的結果，主要還是因為冠軍獎盃對爭戰的2隊都是意義非凡，誰也不願輕易讓出1球，全力防堵對手的結果，就容易出現低比分的情形。

歷屆歐國盃決賽結果統計。(台灣運彩提供)

這次歐國盃冠軍戰的結果是會如以往多數的「小」分，還是會如同2018世界盃冠軍戰爆冷開出4：2的「大」分，大家可以買張運彩來驗證一下自己的眼光，希望您可以中獎把獎金抱回家。