頭腦簡單、心思單純的人通常對人比較沒有防備心，因此一遇到有心人，就容易受騙上當，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、巨蟹座、金牛座的人個性太過單純，不僅耳根子軟，還天生少根筋，即使被騙過一次，後續也不會記取教訓，總是學不乖。

▍1.雙魚座

雙魚座的人天性直來直往，頭腦簡單，思考模式單純，即使成年，依然保有純真的幻想，總是用天真無邪的眼光看待世界，在他們眼中沒有壞人，對親人、朋友或同事都很真誠，但他們講話做事都不喜歡動腦，很少自己去琢磨事情。這種性格的雙魚座，非常容易相信別人，因此容易上當受騙。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的人個性善良活潑，交際廣泛，朋友也很多，他們算得上是見多識廣的人，所以有時候會比較驕傲和自滿，俗話說，智者千慮，必有一失，有時候聰明反被聰明誤，反而更加容易錯信小人。而感情處在空窗期的巨蟹座要特別注意，容易因為剛失戀或長期單身感到寂寞，要小心遇到想騙財騙色的人。

▍3.金牛座

金牛座天生忠厚老實，沒什麼心眼，對身邊的人更是毫無防備，因此金牛座的人常常會被關係比較親近的人騙。他們的生活很簡單平淡，對待朋友都很真心，總是百分之百相信別人，所以只要有人存心要騙，他們就會上當，加上金牛座的人頭腦很常當機，沒辦法一心二用，反應遲鈍也是一大缺點。