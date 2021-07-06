有些人面對目標很執著，不達成目的不肯罷休。星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、雙子座、獅子座的征服慾最強，生活中若有渴望的事物一定竭力爭取，愛情裡也是如此，遇到天菜時一定展現出最積極的一面，使出驚人的「纏功」，只為了把對方追到手。

▍1.射手座

射手座平時很隨性，對許多事情不強求，不過當他面對渴望達成的目標，就會變得非常執著，就算遇到困難也不會輕易放棄，他們會盡最大的努力去爭取，不讓自己留下遺憾。射手座面對愛情也是這個態度，平常一副遊戲人間的樣子，遇到天菜會變得很主動，他們不會強逼對方接受自己的感情，而會用噓寒問暖的方式滲透對方的生活，一舉一動都能感受到他的深情，就算對方不領情也不會讓射手打退堂鼓。

▍2.雙子座

雙子座很聰明，想達成的目標、想得到的東西，通常都能輕易如願以償，如果太容易得到的反而讓他覺得無聊，需要費盡心思才能取得的，才會讓他們產生熱情，勾起他們的征服慾望。雙子座最怕生活過得平淡、沒有起伏，畢生在追求新鮮感，只為了讓日子過得更多采多姿，如果出現難以征服的人事物，會讓他們熱血沸騰，無論追求過程有多辛苦，他們也會費盡心思達成。

▍3.獅子座

獅子座充滿自信，性格霸道，想要達成的目標就會盡力爭取，就算過程不順利，也不會輕易放棄。獅子座談戀愛時也是這樣，如果遇到喜歡的人，他們就會主動、積極的追求，甚至願意為了對方改變自己，他們會用自己的熱情去感動對方，除了霸道的一面，更會為了對方展現難得的溫柔，大多數的人都會被這樣的攻勢感動。