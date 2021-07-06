廣告天后林美秀、新媒體女王吳淡如，兩位宜蘭同鄉因為代言「PP石墨烯懶人塑崩褲」第一次同台合作。林美秀演技一流、是廣告代言的票房保證，吳淡如在新媒體帶貨威力強大，不久前業配石墨烯棉被一周內就創下破千萬的業績；兩位各領風騷的阿姐級大咖合作，話題十足。

(圖/PP石墨烯懶人塑崩褲提供)

全球首賣的MIT黑科技運動褲，找來林美秀、吳淡如合體代言搶市

吳淡如分享：「我們兩個都是宜蘭人，老家也都還在宜蘭，而且小時候都參加過蘭陽舞蹈團。我記得6歲時在跳舞，但因資質駑鈍，8歲就被淘汰，而美秀一路跳到國中，更去南美洲表演」，吳淡如在拍攝廣告時直誇林美秀肢體動作豐富流暢，很有戲劇感；林美秀則是讚嘆吳淡如從文青作家，在50歲之後竟然征戰各大馬拉松，毅力體力驚人。

(圖/PP石墨烯懶人塑崩褲提供)

兩大天后聯手代言「PP石墨烯懶人塑崩褲」，業者打造「居家防溢」訴求

兩大天后聯手代言「PP石墨烯懶人塑崩褲」來頭不小，這款全球首賣的黑科技運動褲，百分之百由台灣開發製造，業者將石墨烯材質放到布料中，讓運動褲變身成厲害的「超級養身褲」；研發專家表示：石墨烯是一種很特殊的物質，除了導熱快、強度高，它還會釋放出具有能量的遠紅外波，當光波與人體的分子產生共振，能幫助促進循環代謝、養護關節。

石墨烯懶人塑崩褲有很好的塑身效果，穿上後明顯更緊實。(圖/PP石墨烯懶人塑崩褲提供)

石墨烯塑崩褲能提升循環，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部。(圖/PP石墨烯懶人塑崩褲提供)

尤其在疫情期間，除了「居家防疫」、還要「居家防溢」，「PP石墨烯懶人塑崩褲」也可以達到雕塑身形的效果；100%台灣製造的「PP石墨烯懶人塑崩褲」除了保養效果、也是一條的「塑身褲」，它運用了強大的塑崩織法，可以不分尺吋、不論是22腰或46腰通通都穿得下；穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實，達到七頭身變九頭身的試效果。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

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