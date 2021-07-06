梅根在接受脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時大吐苦水

哈利和哥哥威廉1日雙雙現身，出席已故母親黛妃的雕像揭幕儀式後，便匆匆返美，兩人似乎演了一場戲，但並未真正和解。不過，他9月將再回到倫敦，出席另一場紀念黛妃的儀式，而這回據說梅根也會同行。

綜合外電報導，據消息人士透露，儘管威廉和哈利仍在設法克服多年心結，但凱特似乎已向梅根伸出橄欖枝。自從梅根生了女兒莉莉貝（Lilibet）後，凱特就遠比以往更常送便箋和禮物給她，設法建立關係。此外，英國王室指示工作人員，更常和梅根夫婦聯繫，好讓他們軟化。

梅根2018年和哈利舉行盛大婚禮前，由於花童的穿著，和凱特鬧得不愉快，兩人互相埋怨，說對方把自己惹哭。而據另一名消息人士說，其實她們不親，和彼此間的誤解沒太大關係，反倒跟威廉與哈利間的不和息息相關。「她們從來就沒那麼親，但兩人不說話，是由於哈利和威廉王子鬧翻。」

不過，隨著莉莉貝出生，也燃起了這一切能有所改變的希望。莉莉貝誕生後約1星期，當凱特被問及，對小姪女有甚麼話說時，她笑著說：「我祝她事事如意！」她並表示，等不及要看看小寶貝，希望能很快見到莉莉貝。

然而，王室專家艾莎（Daniela Elser）認為，如果梅根9月真的帶兒女返回倫敦，於公於私都可能是災難。這將是她和哈利接受美國脫口秀女王歐普拉爆炸性專訪，發表充滿殺傷力的言論後，第一次返回英國。

從哈利4月出席祖父菲立普親王的葬禮，到7月1日和哥哥威廉幫母親的雕像揭幕，都可以看出，家人對他維持著客氣的距離。問題在於，如果梅根返英，會不會受到同樣的待遇？

艾莎指出，先前有人認為，凱特在威廉和哈利之間扮演和事佬的角色，但至於她願不願和梅根盡釋前嫌，那就很難說了。

她強調，凱特嫁進王室已10年，對宮中遊戲規則瞭如指掌。然而，2020年3月哈利與梅根出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典，執行最後一輪王室任務時，她明知所有的媒體都會聚焦在自己身上，但仍表現出冰冷的態度。而凱特雖然堅強，但向來和藹可親，她會不顧各方關注，展現出這種態度，或許透露出內心的憤怒和所受的傷害有多深。

雖然凱特從不公開對梅根發表評論，而總是禮貌地說些無關痛癢的話，但梅根可不管這套，她在專訪中毫不留情，直指嫂嫂婚前雖然被媒體酸為「待嫁凱特」（Waity Katie），苦等威廉娶她，但那只是粗魯，和自己所承受的種族歧視不同。

然而，凱特能在王室生存，甚至備受肯定，也顯示出她在溫和甜美的外表下，擁有鋼鐵般的意志和高超的手腕。儘管她說，希望很快能見到小姪女莉莉貝，但對梅根和哈利卻隻字不提。

艾莎認為，在這種冰冷的氛圍下，昔日的王室人氣四人組若真在9月公開合體，以最好的狀況來說，就是雙方客客氣氣，讓幕僚穿梭其間，化解尷尬的場面。至於私下，那就很難想像，凱特和梅根會特別想跟對方說話。

此外，艾莎說，就算她們不在9月相聚，總有一天還是要見面的。而她們都很好強，也都一心向著自己的丈夫，至於兩人會碰撞出甚麼火花，那就請拭目以待了。

文章來源：Kate Middleton and Meghan Markle prepare for September royal showdown
文章來源：Prince Harry Meghan Markle could return to UK together in weeks
文章來源：Kate Middleton Has Reportedly “Been Reaching Out” to Meghan Markle “A Lot More” Since Lilibet’s Birth
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