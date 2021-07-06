梅根在接受脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時大吐苦水

哈利和哥哥威廉1日雙雙現身，出席已故母親黛妃的雕像揭幕儀式後，便匆匆返美，兩人似乎演了一場戲，但並未真正和解。不過，他9月將再回到倫敦，出席另一場紀念黛妃的儀式，而這回據說梅根也會同行。

綜合外電報導，據消息人士透露，儘管威廉和哈利仍在設法克服多年心結，但凱特似乎已向梅根伸出橄欖枝。自從梅根生了女兒莉莉貝（Lilibet）後，凱特就遠比以往更常送便箋和禮物給她，設法建立關係。此外，英國王室指示工作人員，更常和梅根夫婦聯繫，好讓他們軟化。

梅根2018年和哈利舉行盛大婚禮前，由於花童的穿著，和凱特鬧得不愉快，兩人互相埋怨，說對方把自己惹哭。而據另一名消息人士說，其實她們不親，和彼此間的誤解沒太大關係，反倒跟威廉與哈利間的不和息息相關。「她們從來就沒那麼親，但兩人不說話，是由於哈利和威廉王子鬧翻。」

不過，隨著莉莉貝出生，也燃起了這一切能有所改變的希望。莉莉貝誕生後約1星期，當凱特被問及，對小姪女有甚麼話說時，她笑著說：「我祝她事事如意！」她並表示，等不及要看看小寶貝，希望能很快見到莉莉貝。

然而，王室專家艾莎（Daniela Elser）認為，如果梅根9月真的帶兒女返回倫敦，於公於私都可能是災難。這將是她和哈利接受美國脫口秀女王歐普拉爆炸性專訪，發表充滿殺傷力的言論後，第一次返回英國。

從哈利4月出席祖父菲立普親王的葬禮，到7月1日和哥哥威廉幫母親的雕像揭幕，都可以看出，家人對他維持著客氣的距離。問題在於，如果梅根返英，會不會受到同樣的待遇？

艾莎指出，先前有人認為，凱特在威廉和哈利之間扮演和事佬的角色，但至於她願不願和梅根盡釋前嫌，那就很難說了。

她強調，凱特嫁進王室已10年，對宮中遊戲規則瞭如指掌。然而，2020年3月哈利與梅根出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典，執行最後一輪王室任務時，她明知所有的媒體都會聚焦在自己身上，但仍表現出冰冷的態度。而凱特雖然堅強，但向來和藹可親，她會不顧各方關注，展現出這種態度，或許透露出內心的憤怒和所受的傷害有多深。

雖然凱特從不公開對梅根發表評論，而總是禮貌地說些無關痛癢的話，但梅根可不管這套，她在專訪中毫不留情，直指嫂嫂婚前雖然被媒體酸為「待嫁凱特」（Waity Katie），苦等威廉娶她，但那只是粗魯，和自己所承受的種族歧視不同。

然而，凱特能在王室生存，甚至備受肯定，也顯示出她在溫和甜美的外表下，擁有鋼鐵般的意志和高超的手腕。儘管她說，希望很快能見到小姪女莉莉貝，但對梅根和哈利卻隻字不提。

艾莎認為，在這種冰冷的氛圍下，昔日的王室人氣四人組若真在9月公開合體，以最好的狀況來說，就是雙方客客氣氣，讓幕僚穿梭其間，化解尷尬的場面。至於私下，那就很難想像，凱特和梅根會特別想跟對方說話。

此外，艾莎說，就算她們不在9月相聚，總有一天還是要見面的。而她們都很好強，也都一心向著自己的丈夫，至於兩人會碰撞出甚麼火花，那就請拭目以待了。