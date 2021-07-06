如果把自己變胖的原因，都怪罪於內分泌失調，事實上根本無濟於事、並非一個明智的行為。《搞懂內分泌，練成你的易瘦體質》一書作者、也是內分泌新陳代謝專科的蔡明劼醫師指出，體重增加體態改變，不如先檢討自己的生活習慣，例如吃加工食品、喝含糖飲料、作息時間不規律、不做運動，長期累積之下害自己變胖，同時也打亂了身體的內分泌系統。這個時候卻說是內分泌失調害你變胖，根本是因果倒置，作賊喊抓賊。蔡明劼醫師也點名兩種飲食習慣，對身體傷害很大。以下是重點書摘：

●「胖急亂投醫」只會讓內分泌系統更混亂！

不過，在嘗試各種減肥方式的時候，也得注意用錯方法反而會對內分泌系統更不利。說真的，我不敢斷言哪一種飲食方式最好（如果說到要改善三高，最受好評的應該是「地中海飲食」以及「得舒飲食」），不過如果問我哪一種最糟糕，我馬上就可以想到以下兩個：

1、飢餓瘦身法：

俗稱仙女餐，大概是最簡單也最常見的減重方式，反正就餓肚子嘛！一般人只要發現自己最近有胖一點，反射性的做法就是「少吃一些」，餓個幾餐甚至幾天，體重總是會降下來的。

但是這樣真的好嗎？在達成熱量赤字的情況下確實會瘦，但是不只瘦掉脂肪，同時也會瘦掉很多肌肉，變成肌肉過少而脂肪相對偏高的「泡芙人」。如果下次吃進過多的熱量，脂肪仍然會囤積，但肌肉量卻不會回升，然後泡芙人發現自己胖了，就只好再一次使用飢餓瘦身法減肥，如此進入一個惡性循環，體重上上下下，就是傳說中的「溜溜球效應」。

另一方面，缺乏足夠的油脂也可能造成女性荷爾蒙的原料不足，導致女性朋友們月經失調；長期的熱量赤字更有可能造成下視丘性停經。這些現象一旦發生，就要花好幾倍的時間來調養恢復，可謂得不償失。

2、生酮飲食：

幾年前開始在國內爆紅，至今仍時有所聞的生酮飲食法，一直讓我非常憂心。先從缺乏碳水說起，雖然短期的極低碳水化合物飲食不至於造成生命危險，但是人體顯然並不完全適應這種生活，缺乏碳水相對容易讓人精神不濟且影響運動表現。

腸胃不適也是生酮飲食最常見的副作用，包括噁心、嘔吐、腹瀉、便秘等等都很常見。其次生酮的過程會流失大量水分，造成口乾舌燥、多尿等反應，甚至誘發腎結石、痛風等等疾病發作。

另一方面，生酮飲食往往伴隨著非常高的油脂攝取量，包括廣受歡迎的椰子油，已經有許多醫學文獻證實椰子油會造成血脂異常（總膽固醇和低密度膽固醇上升），而根據過往針對膽固醇的研究基礎，低密度脂蛋白膽固醇上升可以推斷出重大心血管疾病（心肌梗塞、腦中風）的風險將會增加。

以上這兩種不利於內分泌的飲食法造成的影響就是這麼大，所以依然奉勸各位想瘦的朋友們不要「胖急亂投醫」，胡亂嘗試流行的瘦身飲食法有可能出現弄巧成拙的結果。

其實，問題並不在於怎樣減肥，而在於你是否有良好的生活型態！遵循均衡飲食的原則、規律的運動，慢慢來、比較快，才能夠瘦得長久。

說白了，有時候內分泌失調只是一塊遮羞布，有些人把自己冠上內分泌失調的稱號，所以「我都沒什麼吃也會胖」、「變胖都是內分泌失調害的」，然後完全不為自己亂七八糟的飲食習慣負責，瘦不下來要怪誰呢？

了解內分泌系統，才可以擺脫內分泌失調這個莫須有的罪名，勇敢而堅定的走向正確的瘦身之路！請要瘦身減肥的朋友們多花點心思在建立良好的生活習慣，身體自然會告訴你答案，那就是：你會瘦下來，而所謂內分泌失調也會煙消雲散。