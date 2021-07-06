【回憶殺】女星徐婷外型氣質清秀，有「小趙雅芝」之稱，她出道後出演了多部作品，儘管事業上有不錯表現，她卻從小就過得很辛苦，進入影視圈後，她一肩扛起家計，不眠不休地工作，就為了努力養活一家8口，卻因為過於操勞，最後罹患淋巴癌過世。

徐婷出生於大陸安徽，她從小就很有藝術天賦，儘管家境貧苦，父母又重男輕女，仍無法阻擋她想進入演藝圈的心，徐婷成功考進了四川傳媒學院表演系，卻因為要幫忙還父親長期累積的債務，不得不放棄學業獨自到北京去闖，徐婷22歲終於踏入演藝圈，她瘋狂接戲，一天可能只睡4或5小時，連續3個月都過著這樣的生活。

徐婷再苦都保持樂觀精神。（圖/翻攝自微博）

就算徐婷累得腰間盤突出，她還是敬業在寒冷的冬天演出泡在水中的戲，她的努力得到回報，知名度慢慢打開，只要賺到的錢通通都寄回家，她不只還完了家裡的債務，更要負擔兄弟姊妹的學費、開銷，花樣年華的她卻成了家中的搖錢樹，26歲那年她終於為家人買了房子，卻也被診斷出得了淋巴癌，徐婷曾表示，會罹患淋巴癌，很可能是長期勞累加上房子裝修完不到三個月就住進去，甲醛過高造成。

徐婷開始住院治療後，狀況已經不太好。（圖/翻攝自徐婷微博）

確診罹癌後，徐婷還是堅持繼續拍攝《搞怪奇妙夜》，不願意住院治療，直到病情惡化，她不得不接受化療，那時她的皮膚已經開始潰爛，肺部也受到感染，病情開始惡化，最後在2016年(25歲)不幸病逝，她也曾發文提到，「在我得了癌症後，居然有一絲的輕鬆，我感覺我要解脫了，我信佛，我不怪任何人，也不想責問上天為什麼好人沒好報」，儘管受到不公平對待，一路走來如此坎坷，但善良的她直到最後仍選擇不責怪。