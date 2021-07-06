行動處理器大廠高通（Qualcomm）預計 2022 年底推出的5G系統單晶片(SoC)驍龍 Snapdragon 895+ 行動處理將採與蘋果 A16 Bionic 相同的台積電 4 奈米製程生產。

台積電總裁魏哲家在今年6月舉行的台積電論壇指出，先進製程發展順利，其中4奈米製程將於今年第三季試產，比原先預期還要早一季，市場先前消息也指出，明年推出的iPhone 14系列將採用4奈米製程，至於3奈米首波產品則是由明年推出的iPad Pro採用。對於非蘋陣營，外媒消息指出，高通的2022 年底推出的驍龍 Snapdragon 895+也將採用台積電4奈米製程。

台積電4奈米製程基於基於5奈米製程技術，裸晶面積比5奈米製程縮小6%，藉由減少光罩層與基於5奈米製程相容設計，良率將可達到與5奈米製程相同水準，協助客戶更好導入產品進入市場，預計於2021年第三季開始試產，比原先預期還要早一季。

據《wccftech》報導，高通S895+將是今年底推出的Snapdragon 895超頻版，目前雖然還無法證實是採用台積電還是三星4奈米製程，但知情人士透露，高通因為要大規模布局市場，因此S895+將採用台積電4奈米製程。

高通2020年底推出的Snapdragon 888，採用三星5奈米製程，小米旗艦級5G手機小米11首發，卻在實際測試後發現出現降頻問題，甚至出現過熱情形，加上今年三星德州奧斯汀工廠遇上暴雪，導致高通在推出產品面臨困境。

高通近日發表的S888+，與前一代的S888效能沒有相差多少，原因就是仍採用三星效能較差的5 奈米 LPE 製程，可能成為高通這次轉單的關鍵。不過，這也要看台積電4奈米製程產能是否足夠供應，只要高通失去良機，就只能採用三星4奈米製程生產，不過實際效能也要等到產品推出才能得知。

台灣IC設計大廠聯發科與台積電在先進製程保持密切合作，穩定供應6奈米製程成功在手機SoC市場躍居龍頭地位；高通則是在今年1月初宣布S870 5G行動平台，由台積電7奈米製程，日前發表瞄準中高階市場為主的 S778G 5G SoC 行動平台，由台積電6奈米製程代工生產，聯發科較勁的意味。