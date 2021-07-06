712全台解除三級警戒，你贊成嗎？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，5日針對全台分區解封一事回應，目前還沒決定要解封，但整體方向是以全國一致來思考。而據一份最新網路民調顯示，有81.49的網友傾向「不支持解封」，另有18.51%的網友「支持解封」。

7月12日是否可能其他縣市先行解封，雙北暫緩？陳時中5日表示，台灣是全國一日生活圈，不分縣市，目前還沒決定要解封，還在討論整體疫情是目前最關心的，相關作為確實研究中，但整體方向是以全國一致來思考。

至於分區，陳時中強調，根據全國三級警戒，其中有一條是分區圍堵，若是特別熱區也許會展開防堵圍堵為作為，是以疫情實際發生，根據疫情調查來做熱區劃分，不會以縣市為單位。

媒體《Nownews》4日以「目前國內疫情看來穩定，部署更嚴密，您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？」為題，詢問廣大網友，共有「是」與「否」2個選項。調查時間為7月4日至7日，截至6日凌晨零時止。認為「是，個人防疫做好做足就不怕」比例為18.51%。「否，無法打疫苗怎麼解封」為81.49%，從該線上民調可見，目前不贊成解封的網友占多數。