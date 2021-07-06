前強辯樂團主唱黃少谷去年與天氣女成員林采薇結婚，夫妻倆下個月將要當準爸媽的他們，黃少谷也陪同老婆一起去施打疫苗。而林采薇因疫情悶太久，想要幻想海邊儀式感穿搭，沒想到照片一曝光，也讓許多網友好羨慕「老公好幸福！」

林采薇日前（4日）在臉書放上一張自拍照，穿著白色比基尼，大方展露事業線，中間開一個大洞，豐腴美胸令人相當羨慕。她表示：「前天好姊妹的生日大家約在視訊上一起度過，這個夏天都還沒機會到海邊跟海島國家走走，所以壽星就決定dress code是比基尼，想像是在海島國家中一起旅遊。」也讓網紅莫棠予留言「這個ㄋㄟㄋㄟ想捏。」而林采薇則回「妳捏妳自己的就可以了，可能還比較好摸。」這對話尺度大開讓粉絲好害羞。

此外，林采薇日前去醫院施打莫德納疫苗，在臉書上分享心情：「原來是忐忑不安的心情，謝謝現場的醫護人員，非常有耐心、貼心的為大家服務，目前為止我的身體狀況都很好！沒有什麼不舒服的症狀，除了施打疫苗的那隻手很痠痛之外，一切無虞，我會持續跟大家報平安！」

昨（5日）老公黃少谷對著肚子裡的寶寶彈吉他，寶寶一聽到旋律的反應好大，彷彿在回應爸爸，看著老公跟肚子裡的寶寶，眼淚不自覺就掉了下來，再一個月家裡的氛圍，就變得不一樣了，人生再度昇華到另一個境界。許多網友回應：「辣媽這泳衣合理嗎？」、「你老公真幸褔！」、「有夏威夷的感覺」、「希望出門的機會早日到來」、「這個很有誘惑力」、「小心注意身體」、

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