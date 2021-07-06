盧森堡政府今天表示，感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19）的貝特爾（Xavier Bettel）總理情況「嚴重但穩定」，將繼續住院2－4天。

貝特爾現年48歲，是歐洲國家年輕一輩的領導人之一。總理辦公室的一名消息人士透露，他的「呼吸急促，但並未插管」。

貝特爾5月6日曾注射一劑AZ疫苗，目前尚未注射第2劑。他因出現溫和症狀而在6月27日自主隔離，接著在昨天住院，當局宣布這是24小時預防措施。

盧森堡政府發表聲明說：「當時他被診斷出血氧濃度不足，於是接受持續醫學觀察。」

「醫生認為總理目前身體狀況嚴重但穩定，因此照護總理的醫療人員決定，此時總理仍有必要住院，估計是2－4天，以持續觀察。」

同為自由派的財政部長葛梅格納（Pierre Gramegna）將獲授權，負責確保政務延續，但貝特爾還是能在醫院中協調多數事務。1100706