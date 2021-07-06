新冠疫苗開始在軍中施打後，驚傳台東2名官兵打完AZ疫苗後出現不適症狀；其中，空軍台東志航基地的士官長一度狀況危急，緊急送台東馬偕醫院治療，經醫生評估裝上葉克膜搶救，目前仍在加護病房住院觀察；另外，台東憲兵隊也傳出有官兵打完疫苗後不適。台東縣衛生局與軍方都證實確有此事，是否與疫苗有關，將由中央判定。

空軍台東志航基地一名士官長上月16日施打AZ疫苗後，27日出現身體無力、血壓升高等不適症狀，緊急送台東馬偕醫院治療，經醫生評估裝上葉克膜搶救後回穩，目前仍在加護病房住院觀察。軍方表示，這名士官長原本就有血壓偏高情況，不過平日身體狀況良好，施打11天後才出現不適症狀送醫，治療後病情已穩定，其他已施打AZ疫苗人員無類似狀況發生。

台東憲兵隊也傳出有人員在接種AZ疫苗後，出現身體不良反應。對此，台東縣衛生局表示，軍方2件官兵接種疫苗後，疑似出現不良反應個案，是否與疫苗有關，將由中央釐清判定。