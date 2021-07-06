拉丁美洲通膨幽靈逼近，促使該區域央行日趨鷹派，過去3周拉美兩大經濟體巴西、墨西哥相繼調高基準利率以對抗通膨升溫，市場人士預料此波升息潮尚未停歇，年底前拉美國家還會持續上調利率。

市場人士預料巴西將持續升息，年底前利率將超越2019年底疫情未爆發前的水準。

巴西今年自3月將基準利率自2％的歷史低點上調3碼後，迄今已升抵4.25％，在6月會議中還討論接下來擬展開更大幅升息。

墨西哥央行6月意外宣布基準利率調高至4.25％，此為2018年以來首次升息。分析師預料年底前還會調升逾125個基點。

哥倫比亞上次升息是在2016年，儘管最近一次央行會後聲明偏向鴿派，但市場預料年底前將利率上調逾150個基點。

標普上周提及，全球經濟急速復甦，通膨壓力首先會在新興市場浮現，有鑑於巴西貨幣政策加速緊縮，年底前拉美其他國家可能跟進。

智利央行6月會議時也在討論利率由目前的0.5％調高，這使本月啟動升息機率大增。市場人士預期年底時利率可升抵約2％，高於疫情前的1.75％。