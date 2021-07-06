防疫3級警戒，不能出遊，南投市郊的撼龍步道，成為民眾散步首選；最近，民眾到易經大學運動，發現有位阿伯在掃樹葉，因為他戴帽子和口罩，認不出是誰，攀談之後才知道是南投縣長林明溱，民眾開心貼文還給林明溱1000個讚。

一位民眾在「南投人聊天室2.0」貼文指出，早上在易經大學運動後走下來，看到阿伯在掃地，跟他聊了幾句話，他才說自己是縣長，因為他戴口罩和帽子遮住臉，大家都認不出來，「大家覺得縣長很認真做事吧」、「然後我們2個把那一段路樹葉掃乾淨，掃好他還客氣跟我說謝謝」；這位民眾覺得很開心，「我給他1000個讚」，也希望大家有看到，就給縣長讚讚讚。

林明溱表示，感謝民眾對他的肯定與認同，他只是「做別人不想做的事」，掃地只是舉手之勞，還可以運動健身，環境乾淨了，看了也開心。

林明溱做事勤快沒有官架子，數十年如一日，他在擔任集集鎮長時，就到集集火車站打掃廁所及環境；當選縣長後，經常到南投縣立體育場健走運動，還順便打掃環境，被民眾發現拍照上傳，大家才知道縣長運動兼掃地，維護環境清潔。

撼龍步道是林明溱在立委任內爭取經費，結合社區民眾齊心打造，歷經10幾年的擴充改善，將全長約2.5公里的步道，營造成包括櫻花林、木芙蓉花道、健康步道、血藤保護採種區及蜜源植物賞蝶區等特色；撼龍步道有可怡然散步的緩坡、陡峭挑戰體力的好漢坡，連結同源觀景鐵橋、同源步道及易經大學，非常適合老少早晚健走，往返走完大約1.5小時到2小時，1天的運動量就足夠了，也是最好的抗疫養生的健康運動去處。