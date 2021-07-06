英國首相強生5日正式公布英國政府的解封方案，力拚7月19日解除英格蘭的大部分防疫限制措施，包括取消社交距離和在家工作，也不再強制要求大眾戴口罩，最終決定將於下周定案。不過，強生政府計畫的解封政策僅限於英格蘭，並不包含蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭。

根據路透社報導，強生（Boris Johnson）證實，英國政府的目標是在2周內解除各種限制性防疫措施。根據政府計畫，屆時將允許夜店等娛樂性場所重新開放，也不會限制入場人數，同時將取消社交距離規則。

Boris Johnson announces end to Covid restrictions on 19 July

強生在記者會上表示，「我們將解除法律上的限制，讓人們自己決定該如何進行病毒管理。」「我們必須對自己誠實，如果我們在夏季和暑假期間都無法達成重新開放社會，那麼我們何時才能恢復正常生活？」。不過強生也強調，雖然他認為這是結束限制措施的最佳時機，但民眾仍應保持謹慎，若有必要，政府可以恢復實施限制措施。強生指出，「我不希望人們覺得這是讓人民高興的時刻……距離應對這種病毒的結束還很遠。」

反對黨工黨領袖斯塔摩（Keir Starmer）呼籲政府，仍應保留某些必要的法律措施，例如規定民眾在搭乘大眾運輸工具時，應戴上口罩。

英國目前感染新冠病毒而死亡的人數在全球排名第七。截至5日為止，已有86％的英國成年人接種第一劑疫苗，64％的人接種兩劑。英國公共衛生部門數據顯示，疫苗在預防感染Delta變異株導致重症或住院方面非常有效，尤其是在接種兩劑疫苗之後。