喬柯維奇(Novak Djokovic)、費德勒(Roger Federer)先後以直落三晉級溫網男單8強，喬柯維奇6-2、6-4、6-2輕取智利選手加林(Cristian Garin)，費德勒7-5、6-4、6-2擊敗義大利選手索內戈(Lorenzo Sonego)。這是費德勒生涯第58次打進大滿貫8強（史上最多次），喬柯維奇第50次。

費德勒說：「很棒的比賽，我非常開心。索內戈打得靈活多變，很有威脅，但是第二盤開始我覺得已經掌握比賽。」雖是直落三獲勝，索內戈敢打敢衝，即使落後了也不氣餒，兩人都會上網攻擊，讓這場比賽仍有不少精彩鏡頭。費德勒救下兩個破發點，在危急時刻多次用強大的正手拍解圍。

瑞士奧會本周公布東京奧運參賽名單，費德勒是該國唯一的男網參賽者，他曾在2008年北京奧運摘下男雙金牌，2012年倫敦奧運男單敗給地主球王莫瑞(Andy Murray)而獲得銀牌，2016年因為受傷未出征里約奧運。這應該是費德勒最後一次參加奧運。

喬柯維奇這場打得毫不費力，「我在贏得法網之後信心大增，現在我在草地上也有更大信心。」溫網16強開放中央球場的觀眾容量到75%，也就是超過1萬人，經過倫敦政府同意，將在8強戰開始開放全部1.5萬個座位。喬柯維奇說：「我很高興進入8強，更高興看到觀眾變多了。」

喬柯維奇8強戰的對手是匈牙利福索維斯(Marton Fucsovics)。費德勒的對手未定，俄羅斯麥維德夫(Daniil Medvedev)、波蘭胡卡茲(Hubert Hurkacz)兩人16強戰打到第4盤，因為下雨而延賽。