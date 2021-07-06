台北市環南市場爆發群聚感染，中央緊急進駐，協助北市府控管疫情。台北市副市長黃珊珊連日來遭民進黨民代圍剿，指環南休市7天改3天，質疑市府放寬防疫標準。黃珊珊5日深夜在臉書怒PO文，「是陳時中部長親自到現場宣布休市3天清消，這也是中央地方討論的結果」，展開反擊。

黃珊珊5日突遭台北市議員許淑華狙擊，指環南休市3天的決定，是北市府在市場自治會請託後妥協的結果，許還秀出LINE對話截圖，證明所言不假，質疑市府缺乏積極防疫作為。

「這麼重大的事怎麼可能我自己決定」，黃珊珊除了反駁許的指控，5日深夜也PO文，強調7月2日當天是陳時中親自到環南市場宣布休市3天清消，「這也是中央地方討論的結果，如此重要的事情，也有人可以用LINE截圖說故事！」

黃珊珊強調，她每天都會接到很多要求，但是該怎麼做就怎麼做，「為了政治口水可以瘋狂到這種程度，傷害我就算了，還故意去傷害那些只想努力討生活的攤商，他們比誰都害怕自己的市場有確診。」

黃珊珊呼籲「這些熱心的人」到萬華和環南市場走一走，她說，至少中正萬華區的市議員忙進忙出，才是令她敬佩的老同事。