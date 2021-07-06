阿祖的育兒智慧！一名女網友受疫情影響，歇業在家顧小孩，但六個月的孩子正開始學走路，每天精力充沛，讓她常常顧小孩顧到很厭世，沒想到阿祖祭出一招超省力「遛孩子」的方式，先將孩子放進學步車中，接著拿出繩子將學步車綁在涼椅上，大人就可以躺在涼椅上邊顧小孩邊休息，引起網友討論，近7000人狂讚，真的超級方便。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，她的孩子目前已經6個月大，已經很會爬，也慢慢開始學走路，精力充沛的孩子常常扶著牆壁和桌子練習走路，疫情期間為了消耗孩子的體力，她和家人們都在家門口的小空地「遛孩子」。

從女網友分享的照片中可見，孩子被放進螃蟹車（學步車）中，而孩子的阿祖則躺在涼椅上休息，為了不讓孩子亂衝，因此阿祖拿出一條繩子，一端綁在學步車上、一端則綁在涼椅上，省力「遛孩子」的方法讓原PO忍不住大讚「阿祖的智慧」。

女網友也補充，平常讓孩子放風的時候，除了阿祖之外，她和家裡養的狗也都會在外面，因此孩子被偷偷抱走的機率是零，且這個小空地也是她家，因此孩子絕對是安全的。同時也好奇「大家有好笑又安全的育兒方式嗎？」

貼文引起網友討論，「綁帶子不錯，可以有效控制活動範圍，時間到還能回收孩子」、「想知道阿祖會不會被拉到翻車」、「當孩子越溜力量越大時，好像看到阿祖被拉著跑的畫面了」、「用繩子綁著，真的很方便」、「我妹小時候坐螃蟹車，阿公也是一條繩子綁在電線桿隨意讓她活動」、「以前阿嬤帶我也是類似這樣」。