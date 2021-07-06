新北市中和區員山路一處巷弄民宅今（6）凌晨發生大火，疑似頂樓加蓋失火，天空出現大片火光與濃煙，許多民眾紛紛在睡夢中驚醒，消防局出動數輛消防車；不過有民眾發現，員山路巷弄已相當狹窄，但兩側竟停滿車輛，剩餘道路導致消防車通過不易，加上消防人員與民眾擠在道路上，使救災效率大打折扣。

新北市中和區6日凌晨發生火災，1處房屋的頂樓加蓋深夜竄出火花，頓時間濃煙不斷往上竄，房屋內部火光相當明顯，在深夜中許多當地民眾被染紅的天空與嗆鼻濃煙給驚醒，紛紛跑到街上詢問火勢，也在臉書當地社團「我是中和人」分享即時狀況，有民眾表示看見好幾輛消防車行駛過。

新北市中和區員山路一處巷弄民宅今（6）凌晨發生大火，疑似頂樓加蓋失火，天空出現大片火光與濃煙，許多民眾紛紛在睡夢中驚醒。（翻攝自臉書「我是中和人」）

不過最誇張的是，1位民眾在自家民宅頂樓往下看發現，社區巷弄的兩側都停滿了轎車，僅僅足夠1輛消防車通過，若是碰上較大的轎車，或是擠在巷弄的民眾，消防車幾乎無法順暢通行，恐怕就耽誤了救災，更遑論若對向有來車須會車時，當地民眾紛紛在社團貼出照片罵「真的，看到辛苦的消防人員擠成這樣很心疼，里長什麼時候能快點處理這個問題？」

許多當地民眾看到照片也紛紛痛罵，「小巷弄真的還是要劃紅線」、「跟里長說過，因為怕得罪人，不敢申請消防通道」、「真的要等到出事了才要來檢討嗎」、「有錢買車沒錢租車位？」「消防人員真辛苦擠成這樣真的是…」、「無言，如果不是發生在你身上，都不覺得為什麼保留消防通道很重要」。