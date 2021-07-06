美科技股NASDAQ指數再創新高，終於激勵台股電子股回神，電子成交比重邁向4成關卡，且很多電子股的追價意願轉強，如半導體相關茂矽(2342)和昇陽半(8028)、記憶體威剛(3260)和十銓(4967)、電動車(車電)相關朋程(8255)和康普(4739)等等；追價力增強加上「族群性」升溫，說明市場資金已積極轉進，7月份將是電子月！從盤面觀察，原本最強勢的航運族仍有35%，且貨櫃三雄雖然大震盪、卻未見跌停板，顯然逗留在航運的大咖尚未有撤退打算，也就是說航運股還沒真正結束，只不過在全球散裝運價指數BDI(波羅地海指數)、BCI(波羅地海海峽型指數)連續3天拉回的情況下，航運股暫時進入休息階段。

回到結構面，周一電子比重來到4成，若能穩步向5成以上挹注，則經過籌碼大沉澱的電子股，股價爆發力就會相當驚人，從市場力滾動的族群來看，最早是ABF基板欣興(3037)、景碩(3189)，到銅箔基板台光電(2383)，再到IC設計輪動，其中又以矽智財為主力旺(3529)、創意(3443)，再到電動車朋程(8255)、再到記憶體威剛(3260)；多頭的買力源源不絕，大內高手(大資金內資)已經浮出水面。整體分析，第三季進入電子傳統旺季，產業前景佳的手機、NB、遊戲機相關供應鏈、蘋果派、記憶體、消費性IC設計等將是多頭可用之兵；另外，長線看好的電動車、半導體供應鏈則是穩定布局的主要方向。(倫元投顧提供)