位於鵝鑾鼻南方80公里海面上的熱帶性低氣壓，以西北西方向快速通過巴士海峽，上午將來到台灣西南方海面，氣象專家吳德榮表示，熱低壓受垂直風切及陸地限制，無緣發展成颱風「烟花」，今天受熱低壓外圍雲系影響，東半部、屏東有雨，花東及恆春半島有較大雨勢，西半部有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，熱帶低壓處在大低壓環流的東北側，有偏大的垂直風切，其路徑通過台灣及呂宋島之間，又受到陸地限制，因此無法發展成颱風「烟花」。

最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，熱帶低壓在恆春南方海面，向西北朝福建前進。最新美國系集模式(GEFS)模擬顯示，南海另一低壓未來則朝海南島前進(右圖)，對台亦無影響。(左/翻攝自氣象局、右/翻攝自tropical tidbits)

最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓在恆春南方海面，向西北朝福建前進；巴士海峽、台灣海峽南部航行船隻應注意。最新美國系集模式(GEFS)模擬顯示，南海另一低壓未來大致朝海南島前進，發展亦受限、對台無影響。

吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天熱低壓外圍雲系影響，東半部及屏東有局部陣雨，花東及恆春半島有較大雨勢；地形影響偶有較強陣風，仍應注意，西半部有局部短暫陣雨的機率。氣溫方面，北部25至34度，中部25至34度，南部24至33度，東部23至31度。

圖為今天0時至7時30分累積雨量圖，熱低壓快速通過巴士海峽，雨全部下在東半部及恆春半島。（翻攝自氣象局）

氣象局也發布路上強風特報，受熱低壓外圍環流影響，今清晨至上午恆春半島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部、南部沿海空曠地區、大台北地區及澎湖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，要特別注意。今清晨至上午屏東、台東有局部大雨發生機率。

吳德榮表示，明天(7日)台灣已脫離熱低壓外圍，大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨。周四至下周一(8至12日)盛行東南風，各地晴朗炎熱，高溫約36度，注意防曬、防中暑，同時大氣仍不穩定，西半部午後有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。