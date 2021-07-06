昆山、廣州與天津三座廠產能充分利用，且市場需求持續增加，鮮活果汁-KY(1256)6月合併營收續創同期新高。鮮活6月合併營收為新台幣5億元，年成長37.81％，上半年合併營收23.11億元，年增率81.30％。

鮮活表示，整體中國大陸手搖茶飲消費市場發展趨勢，對公司形成有利局面，在於中國大陸手搖飲新品多以「新鮮」、「健康」為主要訴求，因此推升對新鮮原料的需求增加，加上公司相關產品符合「新鮮」、「健康」訴求，而廣受消費市場喜愛。

此外，大陸手搖茶飲領導品牌近年均以快速擴張展店為優先戰略，鮮活亦持續提供各家領導品牌客製化的商品研發服務，受惠其加大展店力道，鮮活得以憑藉少量多樣的產品競爭優勢，銷售持續穩定增長。

鮮活表示，隨著大陸手搖茶飲市場產業規模持續擴大，且公司持續提高客戶對供貨保證與原料品質的滿意度，公司未來除致力產品研發外，將持續深耕經銷商、連鎖餐飲系統與工廠體系客戶，中長期營運展望正向。