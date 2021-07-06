金管會公布外資進出最新統計，外資2021年6月終止連2月回補、反手淨匯出約19.14億美元（約新台幣534億元），匯出幅度為近6年同期最高。不過，累計外資上半年仍淨匯入約109.2億美元，其中一般外資淨匯入約109.16億美元、陸資淨匯入約0.04億美元。

金管會統計，外資6月淨匯出約19.14億美元，其中一般外資淨匯出約19.15億美元、陸資淨匯入約63萬美元。使累計淨匯入金額2194.66億美元（約新台幣6.12兆元），自5月底2213.8億美元新高略降。

外資今年1月、4月及5月分別淨匯入49億、50.38億、32.47億美元，2、3月則淨匯出0.21億、3.29億美元，但調節幅度不大。由於外資多在領完股利後才匯出，近年6月多為淨匯入，但今年股東會受疫情影響首度延後舉辦，使外資6月即出現較明顯調節力道。

同時，外資6月續擴大賣超台股589.29億元，其中對上市股票續賣超504.63億元，對上櫃股票亦反手賣超84.66億元、終止連2月回補。累計上半年合計賣超台股增至3847.25億元，其中對上市股票賣超增至3847.82億元，對上櫃股票買超則收斂至20.57億元。