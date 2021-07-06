封測廠矽格(6257)公布2021年6月自結合併營收14.46億元，月增2.72％、年增達48.44％，連3月改寫歷史次高，帶動第二季合併營收42.05億元，季增達20％、年增達45.06％，改寫歷史新高。累計上半年合併營收77.09億元、年增達37.28％，續創同期新高。

矽格表示，半導體市況持續看好，集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，動態記憶體及遊戲機晶片需求亦逐漸增加，使公司測試產能吃緊，相關晶片測試線稼動率維持高檔。加計投資公司營收後，使矽格6月營收持續成長。

矽格轉投資的台星科(3265)營運動能亦見轉強，6月自結合併營收2.42億元，月增8.78％、年增達12.21％，帶動第二季合併營收7.01億元，季增3.57％、年增達22.2％。累計上半年合併營收13.78億元、年增達20.05％，三者均創近3年同期高點。

投顧法人指出，矽格稼動率達約80～85％的實務近滿載水位，並受惠首季投資擴產及併入台灣聯測效益顯現，看好第二季毛利率及營益率將較首季提升，帶動稅後淨利同步「雙升」改寫新高，每股盈餘（EPS）估逾1.3元。

展望後市，在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，矽格董事長黃興陽對今年銷售數量及營收表現仍審慎樂觀。投顧法人指出，矽格第三季訂單排程已確定，第四季展望亦佳，且已有大客戶洽談明年訂單及產能配置，看好營運續旺至明年上半年。

矽格因應市場需求暢旺積極擴產，目前產線稼動率及訂單能見度均佳。由於設備交期拉長至6～8個月、短期新增產能有限，預期下半年測試價格仍有調升空間，看好矽格下半年營收有望逐季創高，產品組合轉佳亦有利毛利率提升，全年營運攀峰可期。